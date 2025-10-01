|О компании
|02.10.2025
Экономика РБ
МАРТ УСТАНОВЛЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО ГОСЗАКАЗУ
10:59 02.10.2025
Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлены предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу. Соответствующее постановление МАРТ от 28 августа 2025 г. № 58 опубликовано на Национальном правовом портале.
Документом установлены:
предельные максимальные розничные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю посредством организации торговой сети, поступившую по договору поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд;
предельную максимальную торговую надбавку при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию, поступившую в качестве выполнения государственного заказа, в размере 30%.
Согласно постановлению цена на картофель продовольственный свежий составит Br1,07/кг, свеклу столовую свежую – Br1,17/кг, морковь столовую свежую Br1,35/кг, капусту белокочанную свежую 1,62/кг, лук репчатый свежий – Br1,68/кг, яблоки свежие – Br4,80/кг за килограмм.
