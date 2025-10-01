ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МАРТ УСТАНОВЛЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО ГОСЗАКАЗУ


10:59 02.10.2025

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установлены предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу. Соответствующее постановление МАРТ от 28 августа 2025 г. № 58 опубликовано на Национальном правовом портале.

Документом установлены:

предельные максимальные розничные цены на плодоовощную продукцию, реализуемую субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю посредством организации торговой сети, поступившую по договору поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд;

предельную максимальную торговую надбавку при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию, поступившую в качестве выполнения государственного заказа, в размере 30%.

Согласно постановлению цена на картофель продовольственный свежий составит Br1,07/кг, свеклу столовую свежую – Br1,17/кг, морковь столовую свежую Br1,35/кг, капусту белокочанную свежую 1,62/кг, лук репчатый свежий – Br1,68/кг, яблоки свежие – Br4,80/кг за килограмм.
