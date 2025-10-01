|О компании
|02.10.2025
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ
10:21 02.10.2025
По оперативным данным на 2 октября, в Беларуси накопано 2,057 млн. тонн сахарной свеклы — и темпы только нарастают. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Сбор опережает прошлогодний показатель на 285 тысяч тонн, что говорит о слаженной работе техники и людей. Урожайность выше прошлогодней на 33 ц/га. На данный момент убрано 40% от всех площадей, подлежащих уборке, и во всех областях темп превышает прошлогодние показатели.
Практически полностью завершена уборка зерна и рапса: до полного окончания остаётся всего 3 тысячи гектар.
План по севу озимых культур на зерно выполнен на 81% по стране. На сегодняшний день посеяно 1 миллион 221 тысяча гектар. В пяти из шести областей темп сева выше, чем в прошлом году.
|
|
