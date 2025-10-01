По оперативным данным на 2 октября, в Беларуси накопано 2,057 млн. тонн сахарной свеклы — и темпы только нарастают. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Сбор опережает прошлогодний показатель на 285 тысяч тонн, что говорит о слаженной работе техники и людей. Урожайность выше прошлогодней на 33 ц/га. На данный момент убрано 40% от всех площадей, подлежащих уборке, и во всех областях темп превышает прошлогодние показатели.

Практически полностью завершена уборка зерна и рапса: до полного окончания остаётся всего 3 тысячи гектар.

План по севу озимых культур на зерно выполнен на 81% по стране. На сегодняшний день посеяно 1 миллион 221 тысяча гектар. В пяти из шести областей темп сева выше, чем в прошлом году.