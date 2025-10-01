ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
02.10.2025   
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ


10:21 02.10.2025

По оперативным данным на 2 октября, в Беларуси накопано 2,057 млн. тонн сахарной свеклы — и темпы только нарастают. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Сбор опережает прошлогодний показатель на 285 тысяч тонн, что говорит о слаженной работе техники и людей. Урожайность выше прошлогодней на 33 ц/га. На данный момент убрано 40% от всех площадей, подлежащих уборке, и во всех областях темп превышает прошлогодние показатели.

Практически полностью завершена уборка зерна и рапса: до полного окончания остаётся всего 3 тысячи гектар.

План по севу озимых культур на зерно выполнен на 81% по стране. На сегодняшний день посеяно 1 миллион 221 тысяча гектар. В пяти из шести областей темп сева выше, чем в прошлом году.
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5190
USD 2.9700 2.9800
RUB 3.6570 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 95.8000 96.2000
USD/RUB 80.9500 81.3500
подробнее
