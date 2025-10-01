ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ПРЕДЛОЖИЛ СПЕЦУСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТАРИФЕ «СУПЕР ЛАЙТ» ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН


10:01 02.10.2025

Компания МТС предложила тарифный план с базовым набором услуг по сниженной абонентской плате для отдельных категорий граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, подключить его смогут абоненты пенсионного возраста, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, а также дети с инвалидностью и их законные представители.

Тарифный план «Супер Лайт (для категории граждан)» включает 2 Гб интернет-трафика без ограничения скорости, 200 минут для звонков во все сети Беларуси, 50 СМС в месяц, а также выгодные тарифы на трафик сверх включенного объема.

Абонентская плата на тарифе составит 5,90 рублей в месяц, при этом новые абоненты в первые два месяца получат дополнительно 5 Гб интернета в подарок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5070 3.5190
USD 2.9700 2.9800
RUB 3.6570 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 02.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 95.8000 96.2000
USD/RUB 80.9500 81.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте