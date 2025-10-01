Компания МТС предложила тарифный план с базовым набором услуг по сниженной абонентской плате для отдельных категорий граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, подключить его смогут абоненты пенсионного возраста, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, а также дети с инвалидностью и их законные представители.

Тарифный план «Супер Лайт (для категории граждан)» включает 2 Гб интернет-трафика без ограничения скорости, 200 минут для звонков во все сети Беларуси, 50 СМС в месяц, а также выгодные тарифы на трафик сверх включенного объема.

Абонентская плата на тарифе составит 5,90 рублей в месяц, при этом новые абоненты в первые два месяца получат дополнительно 5 Гб интернета в подарок.