|02.10.2025
Экономика РБ
МТС ПРЕДЛОЖИЛ СПЕЦУСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТАРИФЕ «СУПЕР ЛАЙТ» ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
10:01 02.10.2025
Компания МТС предложила тарифный план с базовым набором услуг по сниженной абонентской плате для отдельных категорий граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, подключить его смогут абоненты пенсионного возраста, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, а также дети с инвалидностью и их законные представители.
Тарифный план «Супер Лайт (для категории граждан)» включает 2 Гб интернет-трафика без ограничения скорости, 200 минут для звонков во все сети Беларуси, 50 СМС в месяц, а также выгодные тарифы на трафик сверх включенного объема.
Абонентская плата на тарифе составит 5,90 рублей в месяц, при этом новые абоненты в первые два месяца получат дополнительно 5 Гб интернета в подарок.
