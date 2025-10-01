ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БУТБ ГОТОВА РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ХИМОТРАСЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


09:19 02.10.2025

Возможности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) были представлены на «Форуме химиков», который состоялся в Минске в рамках промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь». Об этом сообщает пресс-служба БУТБ.

В мероприятии приняли участие более 50 организаций химической отрасли из Нижегородской области и Беларуси.

Выступая на пленарной сессии форума, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук отметил положительную динамику объемов биржевой торговли между Беларусью и Нижегородской областью, а также подчеркнул заинтересованность биржи в укреплении сотрудничества с деловыми кругами региона как в части экспорта белорусской продукции, так и импорта нижегородских товаров в Беларусь.

«По итогам 9 месяцев биржевой товарооборот Беларуси и Нижегородской области увеличился почти в полтора раза. Основными драйверами роста стали закупки черного металлопроката и технологического оборудования для нужд белорусских предприятий промышленного сектора. При этом на экспорт пришлось только 4% от общей суммы сделок. Главным образом это были поставки блоков из ячеистого бетона и мокросоленых шкур крупного рогатого скота. Как видите, динамика в целом положительная, но реальный потенциал двустороннего взаимодействия в биржевой сфере гораздо больше. Поэтому мы будем рады видеть в числе участников биржевых торгов новые компании из Нижегородской области, включая производителей химической продукции, которая пользуется высоким спросом в нашей стране», — рассказал Ярослав Ковальчук.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 97 субъектов хозяйствования Нижегородской области. В 2025 г. наиболее активно заключались сделки в секции металлопродукции и на площадке промышленных и потребительских товаров.
