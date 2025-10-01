ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,034 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


17:00 01.10.2025

В Беларуси на 1 октября намолочено 9,034 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Кукурузы на зерно намолочено 155 тысяч тонн, средней урожайностью 78,5 ц/га.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 411 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 678 тысяч тонн – 97 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 174 тыс.га или 78 % запланированного.

В разрезе областей:Бресткая - 93%, Витебская 63%, Гомельская 60%, Гродненская-90%, Минская - 88%, Могилевская - 69%. Все области по севу озимых зерновых идут с графиком, опережающим прошлогодний на эту же дату.

Заготовлено льнотресты 136 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,1 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 46 % площадей, что составляет 472 тысячи гектаров

Заготовлено сена 542 тыс.тонн – 75% плана. Сенажа – 13 млн. 649 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 10 млн. 585 тыс.тонн - 51% плана.

Травяных кормов заготовлено 7 млн. 5 тыс.тонн – 70% плана

Сахарная свекла убрана с 38% площадей, что составляет 41 тысяч гектаров.

Картофеля в стране накопано 440 тысяч тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 3,8 ц/га. Убрано уже 63% площадей.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 84 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 52%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5260
USD 2.9820 2.9880
RUB 3.6450 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
