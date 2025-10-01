|О компании
|01.10.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
15:44 01.10.2025
Госэнергогазнадзором Беларуси зарегистрировано 28 323 паспорта готовности потребителей и 10 315 паспортов готовности теплоисточников. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Инспекторским персоналом проведено свыше 38 тысяч обследований электро- и теплоустановок потребителей, проверено более 40 тысяч газифицированных многоквартирных жилых домов.
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону энергоснабжающими организациями выполнен ремонт порядка 90 единиц теплотехнического и электротехнического оборудования, осуществлены комплексные ремонты 95 подстанций различных классов напряжения, проверена работоспособность свыше 235 передвижных дизельных электростанций.
В стране заменено более 240 км тепловых сетей. Для бесперебойной и устойчивой работы энергоисточников в отопительный период создан запас топочного мазута в объеме свыше 265 тыс. тонн.
Газоснабжающими организациями выполнено комплексное приборное обследование 6,8 тыс. км подземных газопроводов, осуществлена замена более 380 единиц оборудования газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, проведена оценка технического состояния порядка 1 тыс. км подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет.
