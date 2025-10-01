ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТОВ ГОТОВНОСТИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ


15:44 01.10.2025

Госэнергогазнадзором Беларуси зарегистрировано 28 323 паспорта готовности потребителей и 10 315 паспортов готовности теплоисточников. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Инспекторским персоналом проведено свыше 38 тысяч обследований электро- и теплоустановок потребителей, проверено более 40 тысяч газифицированных многоквартирных жилых домов.

Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону энергоснабжающими организациями выполнен ремонт порядка 90 единиц теплотехнического и электротехнического оборудования, осуществлены комплексные ремонты 95 подстанций различных классов напряжения, проверена работоспособность свыше 235 передвижных дизельных электростанций.

В стране заменено более 240 км тепловых сетей. Для бесперебойной и устойчивой работы энергоисточников в отопительный период создан запас топочного мазута в объеме свыше 265 тыс. тонн.

Газоснабжающими организациями выполнено комплексное приборное обследование 6,8 тыс. км подземных газопроводов, осуществлена замена более 380 единиц оборудования газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, проведена оценка технического состояния порядка 1 тыс. км подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2025
валюта курс
EUR 3.5018
USD 2.9848
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5300 -0.0128
USD 2.9848 -0.0273
RUB 3.6632 +0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5260
USD 2.9820 2.9880
RUB 3.6450 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте