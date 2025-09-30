|О компании
|01.10.2025
|
|
Экономика РБ
ГРАЖДАНКА ГЕРМАНИИ ПЫТАЛАСЬ ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ 15 СЛИТКОВ ЗОЛОТА БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ
13:34 01.10.2025
Гражданка Германии, прибывшая в Национальный аэропорт «Минск» авиарейсом «Стамбул-Минск», не задекларировала 15 слитков золота/
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, она пересекала таможенную границу по зеленому коридору, предназначенному для следования без товаров, подлежащих декларированию.
Минские таможенники усомнились в ее действиях, перенаправили женщину на красный коридор. И при досмотре багажа обнаружили золотые слитки и монету.
Гражданка рассказала, что приобретала ценности на рынках в различных странах и не уверена, что они действительно золотые.
Предполагаемое золото направлено на экспертизу. Результат исследования - 15 золотых слитков 999,9 пробы общей массой более 117 грамм и золотая монета весом более 30 грамм.
Стоимость незаконно перемещаемых через границу товаров составила более 78 тыс. рублей.
В отношении гражданки Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
|
