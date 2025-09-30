Гражданка Германии, прибывшая в Национальный аэропорт «Минск» авиарейсом «Стамбул-Минск», не задекларировала 15 слитков золота/

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, она пересекала таможенную границу по зеленому коридору, предназначенному для следования без товаров, подлежащих декларированию.

Минские таможенники усомнились в ее действиях, перенаправили женщину на красный коридор. И при досмотре багажа обнаружили золотые слитки и монету.

Гражданка рассказала, что приобретала ценности на рынках в различных странах и не уверена, что они действительно золотые.

Предполагаемое золото направлено на экспертизу. Результат исследования - 15 золотых слитков 999,9 пробы общей массой более 117 грамм и золотая монета весом более 30 грамм.

Стоимость незаконно перемещаемых через границу товаров составила более 78 тыс. рублей.

В отношении гражданки Минской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.