Экономика РБ


ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕТПРЕПАРАТОВ И ЛЕКАРСТВ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО НА БАЗЕ «БЕЛВИТУНИФАРМ»


13:11 01.10.2025

Новое импортозамещающее производство ветеринарных и медицинских лекарственных средств будет организовано на базе ОАО "БелВитунифарм". Это предусмотрено указом №346 «О реализации инвестиционного проекта», который подписал Александр Лукашенко 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ принят в целях дальнейшего развития в стране биофармацевтической отрасли.

В соответствии с указом предписано освободить ОАО «БелВитунифарм» от непрофильных активов и передать их в коммунальную собственность. Инвестору предоставляются земельные участки, необходимые для строительства и обслуживания объектов (во временное, постоянное пользование или в аренду) по инвестпроекту. Он также получает возможность использования технологического и иного оборудования, ранее приобретенного в соответствии с указом от 3 ноября 2021 года № 430.

В течение двух лет после завершения реализации инвестпроекта все заинтересованные смогут приобретать у предприятия ветеринарные и медицинские лекарственные средства, имеющие сертификат собственного производства, с применением процедуры закупки из одного источника.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
валюта курс
EUR 3.5389
USD 3.0121
RUB 3.6454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5428 +0.0028
USD 3.0121 -0.0126
RUB 3.6454 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5260
USD 2.9820 2.9880
RUB 3.6450 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
