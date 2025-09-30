|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕТПРЕПАРАТОВ И ЛЕКАРСТВ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО НА БАЗЕ «БЕЛВИТУНИФАРМ»
13:11 01.10.2025
Новое импортозамещающее производство ветеринарных и медицинских лекарственных средств будет организовано на базе ОАО "БелВитунифарм". Это предусмотрено указом №346 «О реализации инвестиционного проекта», который подписал Александр Лукашенко 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях дальнейшего развития в стране биофармацевтической отрасли.
В соответствии с указом предписано освободить ОАО «БелВитунифарм» от непрофильных активов и передать их в коммунальную собственность. Инвестору предоставляются земельные участки, необходимые для строительства и обслуживания объектов (во временное, постоянное пользование или в аренду) по инвестпроекту. Он также получает возможность использования технологического и иного оборудования, ранее приобретенного в соответствии с указом от 3 ноября 2021 года № 430.
В течение двух лет после завершения реализации инвестпроекта все заинтересованные смогут приобретать у предприятия ветеринарные и медицинские лекарственные средства, имеющие сертификат собственного производства, с применением процедуры закупки из одного источника.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
Курсы в банках
на 01.10.2025
Конвертация в банках
на 01.10.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте