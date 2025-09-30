ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В МЬЯНМУ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС В 4 РАЗА


12:36 01.10.2025

Первое заседание Белорусско-Мьянманской Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольствия прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Сотрудничество между странами развивается на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 2025 года. На встрече обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия: сертификацию белорусской мясной и молочной продукции; фитосанитарные требования и условия доступа на рынок Мьянмы; перспективы расширения номенклатуры экспорта.

«Официальный визит делегации Мьянмы подтверждает высокий уровень диалога и заинтересованность в укреплении аграрного сотрудничества. Отношения вышли на новый качественный этап», - отметил заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

Сотрудничество стран динамично развивается. В текущем году начались первые поставки белорусских сухих молочных продуктов. Экспорт в Мьянму за январь–июль 2025 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции — сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка, масло, сыры.

Беларусь предложила расширить номенклатуру, обеспечива экспортные поставки: мясных консерв, в том числе детского питания; сухих детских смесей и сгущённого молока; муки и макаронных изделий.

Также выражена готовность оказывать поддержку в развитии молочного животноводства в Мьянме — включая проектирование, поставку оборудования и подготовку специалистов в белорусских аграрных вузах.

Мьянмская сторона высоко оценила оперативность и профессионализм белорусских коллег, отметила высокое качество продукции и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем озвученным направлениям.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
валюта курс
EUR 3.5389
USD 3.0121
RUB 3.6454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5428 +0.0028
USD 3.0121 -0.0126
RUB 3.6454 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5260
USD 2.9820 2.9880
RUB 3.6450 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
