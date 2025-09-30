|О компании
|01.10.2025
Экономика РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В МЬЯНМУ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС В 4 РАЗА
12:36 01.10.2025
Первое заседание Белорусско-Мьянманской Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольствия прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Сотрудничество между странами развивается на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 2025 года. На встрече обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия: сертификацию белорусской мясной и молочной продукции; фитосанитарные требования и условия доступа на рынок Мьянмы; перспективы расширения номенклатуры экспорта.
«Официальный визит делегации Мьянмы подтверждает высокий уровень диалога и заинтересованность в укреплении аграрного сотрудничества. Отношения вышли на новый качественный этап», - отметил заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.
Сотрудничество стран динамично развивается. В текущем году начались первые поставки белорусских сухих молочных продуктов. Экспорт в Мьянму за январь–июль 2025 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции — сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка, масло, сыры.
Беларусь предложила расширить номенклатуру, обеспечива экспортные поставки: мясных консерв, в том числе детского питания; сухих детских смесей и сгущённого молока; муки и макаронных изделий.
Также выражена готовность оказывать поддержку в развитии молочного животноводства в Мьянме — включая проектирование, поставку оборудования и подготовку специалистов в белорусских аграрных вузах.
Мьянмская сторона высоко оценила оперативность и профессионализм белорусских коллег, отметила высокое качество продукции и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем озвученным направлениям.
