Первое заседание Белорусско-Мьянманской Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольствия прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Сотрудничество между странами развивается на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 2025 года. На встрече обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия: сертификацию белорусской мясной и молочной продукции; фитосанитарные требования и условия доступа на рынок Мьянмы; перспективы расширения номенклатуры экспорта.

«Официальный визит делегации Мьянмы подтверждает высокий уровень диалога и заинтересованность в укреплении аграрного сотрудничества. Отношения вышли на новый качественный этап», - отметил заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

Сотрудничество стран динамично развивается. В текущем году начались первые поставки белорусских сухих молочных продуктов. Экспорт в Мьянму за январь–июль 2025 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции — сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка, масло, сыры.

Беларусь предложила расширить номенклатуру, обеспечива экспортные поставки: мясных консерв, в том числе детского питания; сухих детских смесей и сгущённого молока; муки и макаронных изделий.

Также выражена готовность оказывать поддержку в развитии молочного животноводства в Мьянме — включая проектирование, поставку оборудования и подготовку специалистов в белорусских аграрных вузах.

Мьянмская сторона высоко оценила оперативность и профессионализм белорусских коллег, отметила высокое качество продукции и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем озвученным направлениям.