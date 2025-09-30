ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СНОПКОВ: БЕЛАРУСЬ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУТСЯ К $2 МЛРД ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА


11:09 01.10.2025

Беларусь и Ленинградская область поступательно движутся к реализации поставленной президентом Беларуси задачи - $2 млрд взаимного товарооборота. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Уверен, что мы реализуем весь потенциал во всех взаимовыгодных форматах нашего сотрудничества», - подчеркнул первый вице-премьер. Он добавил, что сейчас стороны в ожидании подписания ключевых плановых документов - дорожных карт на 2026-2027 годы. В настоящее время они на согласовании ленинградской стороны

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что в Беларуси готовы поддержать и реализовать любые предложения коллег из Ленинградской области

Николай Снопков также поблагодарил Александра Дрозденко за положительный отклик на приглашение посетить международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" и выразил надежду, что мероприятия прошли продуктивно.
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
валюта курс
EUR 3.5389
USD 3.0121
RUB 3.6454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5428 +0.0028
USD 3.0121 -0.0126
RUB 3.6454 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5260 3.5330
USD 2.9850 2.9950
RUB 3.6450 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1830
EUR/RUB 96.6000 96.9000
USD/RUB 81.6000 81.9000
подробнее
