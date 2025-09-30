Беларусь и Ленинградская область поступательно движутся к реализации поставленной президентом Беларуси задачи - $2 млрд взаимного товарооборота. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Уверен, что мы реализуем весь потенциал во всех взаимовыгодных форматах нашего сотрудничества», - подчеркнул первый вице-премьер. Он добавил, что сейчас стороны в ожидании подписания ключевых плановых документов - дорожных карт на 2026-2027 годы. В настоящее время они на согласовании ленинградской стороны

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что в Беларуси готовы поддержать и реализовать любые предложения коллег из Ленинградской области

Николай Снопков также поблагодарил Александра Дрозденко за положительный отклик на приглашение посетить международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" и выразил надежду, что мероприятия прошли продуктивно.