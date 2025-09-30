|О компании
|01.10.2025
Экономика РБ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ
10:23 01.10.2025
В Санкт-Петербурге появится центр белорусской техники. Документ о его создании подписали на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, для качественного обслуживания белорусской техники, которая уверенно эксплуатируется в Северной столице России, необходима инфраструктура. Президентом Беларуси поставлена задача — создать специализированный центр с полным комплектом запчастей и оперативными ремонтными бригадами, который обеспечит бесперебойную работу техники на всем Северо-Западе братской страны.
Ранее за столом переговоров Кирилл Поляков отметил, что Санкт-Петербургу действительно крайне важно взаимодействие с Республикой Беларусь: «Мы четко понимаем, что Беларусь есть и будет оставаться самым крупным нашим партнером среди стран Содружества».
В рабочей встрече принял участие генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.
Напомним, уже с начала нового года на улицах Санкт-Петербурга начнут курсировать электробусы Минского автозавода. Правительство города отметило, что это крупнейшая партия экологичной техники.
