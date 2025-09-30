ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛАЗ И «РОСТЕХ» ДАЛИ СТАРТ ПРОЕКТУ БЕСПИЛОТНЫХ И ВОДОРОДНЫХ САМОСВАЛОВ


10:00 01.10.2025

На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» был сделан важный шаг в развитии машиностроения: подписано соглашение о создании белорусско-российского совместного предприятия, которое сосредоточится на создании инновационных беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, 30 сентября на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» между ОАО «БЕЛАЗ», ООО «РТ-Развитие бизнеса», принадлежащей Государственной корпорации «Ростех», и ОАО «ИнДев Солюшенс» состоялось подписание соглашения о создании нового технологического предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли. Соглашением предусматривается разработка беспилотных и водородных 220-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Новые решения будут полностью отвечать современным тенденциям в области карьерного машиностроения.

Беспилотный БЕЛАЗ с возможностью дистанционного управления будет оснащен интеллектуальной системой диспетчеризации, которая обеспечит полный контроль и автономную работу самосвала в режиме 24/7, а технологии компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов позволят технике самостоятельно распознавать объекты, прогнозировать маршруты для оптимального движения и принимать решения в реальном времени, повышая эффективность ее работы.

В свою очередь карьерный самосвал БЕЛАЗ, использующий водородные ячейки для получения энергии, представляет собой весьма перспективный проект в условиях развития водородной энергетики, в том числе и в сегменте карьерного транспорта. На сегодняшний день применение водорода как наиболее экологичного альтернативного топлива, получаемого с использованием возобновляемой энергии, является хорошим способом расширить существующую базу энергоресурсов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

«Совместное предприятие с «Ростехом» и «ИнДев Солюшенс» – это важный стратегический шаг для БЕЛАЗа, который направлен на достижение ключевых целей компании: внедрение передовых технологий, повышение ее эффективности и экологичности, а также укрепление позиций на мировом рынке. Внедрение современных систем безлюдной добычи полезных ископаемых и использование «зеленых» технологий не только обеспечат повышение безопасности и производительности техники БЕЛАЗ, но и снизят воздействие на окружающую среду. Синергия нашего опыта и компетенций позволит разработать инновационные решения, которые принесут ощутимую выгоду нашим потребителям, обеспечивая надежность, экономичность и устойчивое развитие горнодобывающей отрасли в целом», – отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин.
