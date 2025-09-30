Экономика РБ

В ЛЕЛЬЧИЦКОМ И РЕЧИЦКОМ РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРУПНОГО СКОТА

09:55 01.10.2025 Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах, сообщает Telegram-канал КГК. Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались. Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов. По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.