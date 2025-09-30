ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В ЛЕЛЬЧИЦКОМ И РЕЧИЦКОМ РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ СОКРЫТИЯ ПАДЕЖА КРУПНОГО СКОТА


09:55 01.10.2025

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлены факты сокрытия падежа крупного рогатого скота в Лельчицком и Речицком районах, сообщает Telegram-канал КГК.

Установлено, что работники молочно-товарных ферм на протяжении нескольких лет вносили в отчетность недостоверные сведения о фактическом падеже скота. При этом в Лельчицком районе трупы павших животных здесь же на территории хозяйства и закапывались.

Общее количество скрытого от учета падежа скота составило свыше 400 голов.

По фактам служебного подлога в отношении должностных лиц молочно-товарных ферм возбуждены уголовные дела.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2025
валюта курс
EUR 3.5389
USD 3.0121
RUB 3.6454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5428 +0.0028
USD 3.0121 -0.0126
RUB 3.6454 +0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5200 3.5400
USD 2.9900 2.9990
RUB 3.6320 3.6450
подробнее

Конвертация в банках
на 01.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 96.4000 97.3000
USD/RUB 81.9000 82.5014
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
