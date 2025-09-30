|О компании
|01.10.2025
|
|
Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ФАКТЫ НЕОБОСНОВАННО ПОЛУЧЕННЫХ СТРОИОРГАНИЗАЦИЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
09:53 01.10.2025
Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены факты оплаты подрядчику фактически непонесенных им затрат, а также необоснованное включение в проекты завышенных объемов работ. Нарушения установлены в ходе контроля за строительством объектов. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Так, строительной организации – подрядчику были оплачены фактически непонесенные затраты по перевозке к месту строительства песка, щебня, песчано-гравийных смесей. В актах выполненных работ было указано расстояние по их доставке в 3-6 раз выше фактического. Также в акты внесено использование материалов (сухих штукатурных смесей, остекления и др.), которые у подрядчика отсутствовали.
Также в ходе анализа проектно-сметной документации госконтролерами предотвращены факты нерационального расходования бюджетных средств.
Например, по одному из 5-этажных жилых домов в г.п. Лельчицы была запланирована установка лифтов с излишней грузоподъемностью – был предусмотрен лифт вместимостью 13 человек. После вмешательства КГК приобретение больших лифтов заменено на стандартно применяемые в таких случаях лифты.
Исключение нерациональных решений из проектно-сметной документации позволило предотвратить нерациональное расходование 36 тыс. рублей бюджетных средств.
Кроме того, необоснованно полученные бюджетные средства в размере более 470 тыс. рублей возвращены в бюджет.
|
|
