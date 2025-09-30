|О компании
|01.10.2025
Экономика РБ
МЗШ В ОКТЯБРЕ ПОСТАВИТ ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ КОМПЛЕКТОВ ШЕСТЕРЕН НА КАМАЗ
09:41 01.10.2025
Минский завод шестерен, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», поставит опытные образцы комплектов шестерен для научно-технического центра ПАО «КАМАЗ». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный технолог МЗШ Леонид Тарабонда.
«Завод шестерен активно сотрудничает с Камским автозаводом. Мы серийно производим для этого предприятия главные пары в мосты. Новый заказ по инициативе российской стороны — шестерни для автоматической коробки передач камских грузовиков. До конца октября МЗШ поставит первые 10 комплектов опытных образцов по 16 наименований шестерен в каждом комплекте», — пояснил Леонид Тарабонда.
По его словам, с началом серийного выпуска шестерней с МЗШ на КАМАЗ будет уходить около 10 тыс. комплектов.
