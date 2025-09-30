|О компании
|30.09.2025
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 8,2 ТЫС.
16:06 30.09.2025
было занято 4156,2 млн. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 8,2 тыс. человек.
