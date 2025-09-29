ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНФЕТ ИЗ СУХОГО МОЛОКА ЗАПУСТИЛИ В КАЛИНКОВИЧАХ


13:44 30.09.2025

Линию по производству конфет из сухого молока запустили в Калинковичах. Проект реализован совместно с китайскими партнерами и специалистами аграрного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая линия – это трио машин, которые формуют сладости из молочной смеси и упаковывают их. За час производят около 60 килограммов – это 30 тысяч конфет. Основной запрос будущих покупателей из КНР – продукт должен быть натуральным и качественным.

«Мы все знаем, сырье для мороженого из Беларуси – самое хорошее в мире. И сейчас в нашей компании есть очень большой ассортимент. И все хорошее, настоящее. Поэтому мы думаем, что эта линия тоже будет хорошо помогать нам еще вперед развиваться», - отметил генеральный директор китайской компании Хэ Юнтай.

«Максимально смотрим то, чтобы уйти от весового сухого молока, перевести это все в потребительскую упаковку. Поэтому мы прорабатываем и другие рынки, и торговые сети, прямые поставки в торговые сети продуктов из сухого молока. Фасованная продукция из сухого молока в общем объеме продаж составляет 92 % на рынок Китая. Поэтому Китай активный. Также мы прорабатываем рынок Индии», - сказал генеральный директор Рогачевского молочноконсервного комбината Владимир Луцкий.

Производитель рассчитывает, что конфеты из сухого молока придутся по вкусу не только гурманам из Китая, но и белорусским любителям полезных сладостей. Новое производство – это импульс и для развития региона.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
валюта курс
EUR 3.5443
USD 3.0247
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0.0276
USD 3.0247 -0.0133
RUB 3.6423 +0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5410
USD 3.0030 3.0050
RUB 3.6370 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1790
EUR/RUB 97.2500 97.4000
USD/RUB 82.3500 82.5500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
