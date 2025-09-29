Руководители предприятий ожидают увеличение объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в сентябре НИЭИ Минэкономики.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, порядка 2/3 опрошенных сообщают о сохранении либо увеличении объемов выпуска и спроса на свою продукцию.

Сохраняется тренд на снижение складских запасов: каждый третий участник исследования информировал об их сокращении.

Средний период обеспеченности заказами (3,1 месяца) и коэффициент загрузки производственных мощностей (69%) в сентябре остались неизменными.

Около 75% респондентов отметили сохранение прежнего ценового уровня на свои товары и текущей численности занятых.

Прогнозная оценка инвестиционной активности положительна. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 23% руководителей, 68 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (77%) и расширение (37%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 17% предприятий.

В краткосрочной перспективе топ-менеджеры ожидают увеличения объемов производства и сохранения текущего уровня занятости.