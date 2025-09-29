|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОЖИДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
13:07 30.09.2025
Руководители предприятий ожидают увеличение объемов производства. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного в сентябре НИЭИ Минэкономики.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, порядка 2/3 опрошенных сообщают о сохранении либо увеличении объемов выпуска и спроса на свою продукцию.
Сохраняется тренд на снижение складских запасов: каждый третий участник исследования информировал об их сокращении.
Средний период обеспеченности заказами (3,1 месяца) и коэффициент загрузки производственных мощностей (69%) в сентябре остались неизменными.
Около 75% респондентов отметили сохранение прежнего ценового уровня на свои товары и текущей численности занятых.
Прогнозная оценка инвестиционной активности положительна. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 23% руководителей, 68 % – сохранение текущего уровня. Среди ключевых направлений использования капитала лидируют обновление (77%) и расширение (37%) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 17% предприятий.
В краткосрочной перспективе топ-менеджеры ожидают увеличения объемов производства и сохранения текущего уровня занятости.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
Курсы в банках
на 30.09.2025
Конвертация в банках
на 30.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте