В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно: намолочено 124 тыс. тонн со средней урожайностью 78,2 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, к уборке кукурузы на зерно приступили все области: Брестская - 53 тыс./т, Витебская - 1тыс./т, Гомельская и Гродненская - по 27тыс./т, Минская - 13тыс./т, Могилевская - 3тыс./т.

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 43 % площадей, что составляет 434 тыс. гектаров.