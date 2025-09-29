ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОРКА КУКУРУЗЫ


12:57 30.09.2025

В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно: намолочено 124 тыс. тонн со средней урожайностью 78,2 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, к уборке кукурузы на зерно приступили все области: Брестская - 53 тыс./т, Витебская - 1тыс./т, Гомельская и Гродненская - по 27тыс./т, Минская - 13тыс./т, Могилевская - 3тыс./т.

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 43 % площадей, что составляет 434 тыс. гектаров.
