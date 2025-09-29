ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА БЕЛАЗЕ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРВЫЙ ПУСК КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ СБОРКИ САМОСВАЛОВ


12:50 30.09.2025

Руководители Минпрома Беларуси и Минпромторга России 29 сентября осуществили первый пуск конвейерной ленты сборки самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БАЛАЗа, знакомя гостей с предприятием, генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин рассказал о процессе модернизации производственных мощностей предприятия, об особенностях сборочного процесса серийных моделей карьерных самосвалов, создании образцов инновационной техники и импортозамещающей продукции.

В ходе визита Антон Алиханов и Андрей Кузнецов приняли участие в первом после модернизации тестовом запуске конвейерной ленты по сборке карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности от 130 до 240 тонн.

«Промышленность – один из драйверов развития Беларуси, и хотелось бы пожелать отрасли двигаться только вперед вместе со страной и изготавливать востребованную на мировом рынке продукцию. Сегодняшний запуск модернизированной конвейерной ленты – это еще одно подтверждение, что мы на правильном пути и делаем технику, которая помогает нам развиваться», – сказал в своем выступлении министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

Новая конвейерная линия, оснащенная современной информационной системой управления и мониторинга, позволит собирать на 30% больше самосвалов, поток сборки большегрузной техники станет интенсивней, а рабочие места на сборочных постах получат современный вид и оснащение.

«Мы очень рады, что тот межгоскредит, который был предоставлен Российской Федерации Республике Беларусь, активно используется для развития, для модернизации машиностроительных производств таких знаковых, как БЕЛАЗ. Техника предприятия известна по всему миру и широко используется в России: в угольной отрасли, металлургии и много где еще. Рад, что у нас получаются такие совместные проекты и хочу пожелать БЕЛАЗу новых успехов и новых побед», – со своей стороны отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Сборочный конвейер – это только одна из частей комплексной реконструкции и технического переоснащения цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей, реализуемых в рамках масштабного инвестиционного проекта модернизации. Реновация основного сборочного цеха БЕЛАЗа нацелена на повышение качества продукции, уровня технологичности и эффективности производства самосвалов одних из самых востребованных в нашей производственной линейке классов грузоподъемности 130-136 тонн и 220-240 тонн.

На одной из таких 220-тонных машин серии БЕЛАЗ-7530 министры проехали по заводскому испытательному полигону, оценив ходовые качества, простоту управления и маневренность техники.

На примере плодотворных связей БЕЛАЗа с его стратегическими российскими партнерами главы Минпромов России и Беларуси обсудили текущую динамику двухстороннего сотрудничества профильных ведомств двух стран и вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. Министры подчеркнули важность продолжения активного диалога и обмена опытом для повышения эффективности совместных инициатив.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
валюта курс
EUR 3.5443
USD 3.0247
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0.0276
USD 3.0247 -0.0133
RUB 3.6423 +0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5410
USD 3.0030 3.0050
RUB 3.6370 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1790
EUR/RUB 97.2500 97.4000
USD/RUB 82.3500 82.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте