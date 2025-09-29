Руководители Минпрома Беларуси и Минпромторга России 29 сентября осуществили первый пуск конвейерной ленты сборки самосвалов БЕЛАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БАЛАЗа, знакомя гостей с предприятием, генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин рассказал о процессе модернизации производственных мощностей предприятия, об особенностях сборочного процесса серийных моделей карьерных самосвалов, создании образцов инновационной техники и импортозамещающей продукции.

В ходе визита Антон Алиханов и Андрей Кузнецов приняли участие в первом после модернизации тестовом запуске конвейерной ленты по сборке карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности от 130 до 240 тонн.

«Промышленность – один из драйверов развития Беларуси, и хотелось бы пожелать отрасли двигаться только вперед вместе со страной и изготавливать востребованную на мировом рынке продукцию. Сегодняшний запуск модернизированной конвейерной ленты – это еще одно подтверждение, что мы на правильном пути и делаем технику, которая помогает нам развиваться», – сказал в своем выступлении министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

Новая конвейерная линия, оснащенная современной информационной системой управления и мониторинга, позволит собирать на 30% больше самосвалов, поток сборки большегрузной техники станет интенсивней, а рабочие места на сборочных постах получат современный вид и оснащение.

«Мы очень рады, что тот межгоскредит, который был предоставлен Российской Федерации Республике Беларусь, активно используется для развития, для модернизации машиностроительных производств таких знаковых, как БЕЛАЗ. Техника предприятия известна по всему миру и широко используется в России: в угольной отрасли, металлургии и много где еще. Рад, что у нас получаются такие совместные проекты и хочу пожелать БЕЛАЗу новых успехов и новых побед», – со своей стороны отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Сборочный конвейер – это только одна из частей комплексной реконструкции и технического переоснащения цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей, реализуемых в рамках масштабного инвестиционного проекта модернизации. Реновация основного сборочного цеха БЕЛАЗа нацелена на повышение качества продукции, уровня технологичности и эффективности производства самосвалов одних из самых востребованных в нашей производственной линейке классов грузоподъемности 130-136 тонн и 220-240 тонн.

На одной из таких 220-тонных машин серии БЕЛАЗ-7530 министры проехали по заводскому испытательному полигону, оценив ходовые качества, простоту управления и маневренность техники.

На примере плодотворных связей БЕЛАЗа с его стратегическими российскими партнерами главы Минпромов России и Беларуси обсудили текущую динамику двухстороннего сотрудничества профильных ведомств двух стран и вопросы развития торгово-экономического взаимодействия. Министры подчеркнули важность продолжения активного диалога и обмена опытом для повышения эффективности совместных инициатив.