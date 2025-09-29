2025 год для работников лесного хозяйства Беларуси выдался сложным - погода внесла свои коррективы. Как проходит лесовосстановление и очистка леса после буреломов, рассказал в " Актуальном интервью" министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Министр подчеркнул, что сложным был и 2024 год, и 2022-й, ведь, к сожалению, природные катаклизмы преподносят сюрпризы.

В Беларуси в 2024 году после бурелома убрали 6,5 млн кубометров растений. Такую статистику привел министр лесного хозяйства.

"3,5 млн кубометров - усыхание насаждений. Изменение климата не проходит просто так, поэтому не природа под нас должна подстраиваться, а люди должны вовремя реагировать", - подчеркнул министр лесного хозяйства.

Первой реакцией, обратил внимание министр, должно стать спасение ресурса, который был на буреломах в 2024 году. А усыхание насаждений только для лесхоза является неприятным сюрпризом.

"При разработке получается много низкотоварной древесины - это балансовое техсырье, которое сейчас не очень востребовано. Мы принимаем меры, в том числе и обращаемся к главе государства (президенту Беларуси Александру Лукашенко. - прим. news.by), чтобы попробовать что-то продать в круглом виде", - поделился Александр Кулик, цитирует news.by

В 2025-м от бурелома серьезно пострадала Могилевская область, поэтому до 1 декабря сотрудникам лесхозов остается убрать еще 1,8 млн поваленных и сломанных деревьев. К слову, сразу проводится и лесовосстановление, потому что срубить лес и вывезти его - одно дело, но необходим непрерывный процесс, чтобы свободные места не зарастали древесно-кустарниковой растительностью.

"28 тыс. га было засажено в 2024 году, в 2025-м будет примерно та же цифра. В 2024-м из них 6 тыс. га было высажено на ветровально-буреломных лесосеках, а уже весной этого года досажено порядка 8 тыс. га весна. Планируем разработать до 10 тыс. га. Видимо, именно такая площадь получится", - резюмировал Александр Кулик.