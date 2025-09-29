ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: В БЕЛАРУСИ В 2024 ПОСЛЕ БУРЕЛОМА УБРАЛИ 6,5 МЛН КУБ. РАСТЕНИЙ


12:18 30.09.2025

2025 год для работников лесного хозяйства Беларуси выдался сложным - погода внесла свои коррективы. Как проходит лесовосстановление и очистка леса после буреломов, рассказал в " Актуальном интервью" министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Министр подчеркнул, что сложным был и 2024 год, и 2022-й, ведь, к сожалению, природные катаклизмы преподносят сюрпризы.

В Беларуси в 2024 году после бурелома убрали 6,5 млн кубометров растений. Такую статистику привел министр лесного хозяйства.

"3,5 млн кубометров - усыхание насаждений. Изменение климата не проходит просто так, поэтому не природа под нас должна подстраиваться, а люди должны вовремя реагировать", - подчеркнул министр лесного хозяйства.

Первой реакцией, обратил внимание министр, должно стать спасение ресурса, который был на буреломах в 2024 году. А усыхание насаждений только для лесхоза является неприятным сюрпризом.

"При разработке получается много низкотоварной древесины - это балансовое техсырье, которое сейчас не очень востребовано. Мы принимаем меры, в том числе и обращаемся к главе государства (президенту Беларуси Александру Лукашенко. - прим. news.by), чтобы попробовать что-то продать в круглом виде", - поделился Александр Кулик, цитирует news.by

В 2025-м от бурелома серьезно пострадала Могилевская область, поэтому до 1 декабря сотрудникам лесхозов остается убрать еще 1,8 млн поваленных и сломанных деревьев. К слову, сразу проводится и лесовосстановление, потому что срубить лес и вывезти его - одно дело, но необходим непрерывный процесс, чтобы свободные места не зарастали древесно-кустарниковой растительностью.

"28 тыс. га было засажено в 2024 году, в 2025-м будет примерно та же цифра. В 2024-м из них 6 тыс. га было высажено на ветровально-буреломных лесосеках, а уже весной этого года досажено порядка 8 тыс. га весна. Планируем разработать до 10 тыс. га. Видимо, именно такая площадь получится", - резюмировал Александр Кулик.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
валюта курс
EUR 3.5443
USD 3.0247
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0.0276
USD 3.0247 -0.0133
RUB 3.6423 +0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5410
USD 3.0030 3.0050
RUB 3.6370 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1790
EUR/RUB 97.2500 97.4000
USD/RUB 82.3500 82.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте