|30.09.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 470 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПРОДОЛЖАЮТ ТРУДИТЬСЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
12:00 30.09.2025
В Беларуси более 470 тысяч человек продолжают трудиться после выхода на пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Это почти 20% от общего количества пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста).
Больше всего пенсионеров трудится в следующих сферах: культура, спорт, отдых; образование; здравоохранение и социальные услуги.
Численность работающих пенсионеров с начала года увеличилась на 15 тысяч, т.к. указом Главы государства сняты ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3.
В среднем белорусы продолжают трудиться в среднем около 5 лет после выхода на пенсию.
Самому "взрослому" столичному работнику - 96 лет и трудится он в сфере образования.
