В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГРАНИЦЫ ДВУХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

11:21 30.09.2025 Гомельским районным Советом депутатов 12 сентября было принято решение № 129 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района». Как сообщает Гациональный правовой портал, документом предусмотрена корректировка границ агрогородка Бобовичи и деревни Сосновка, которые находятся на территории Бобовичского сельсовета Гомельского района. Их площади увеличены на 3,8090 га и 0,1329 га соответственно. Правовой акт принят согласно Закону Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступило в силу 28 сентября 2025 г.