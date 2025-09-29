|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 1 ОКТЯБРЯ
11:19 30.09.2025
Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан 1 октября. Акция приурочена ко Дню пожилых людей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БРКА, бесплатные консультации пройдут во всех регионах страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.
Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.
Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
Курсы в банках
на 30.09.2025
Конвертация в банках
на 30.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте