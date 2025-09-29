Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан 1 октября. Акция приурочена ко Дню пожилых людей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БРКА, бесплатные консультации пройдут во всех регионах страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещена на сайтах территориальных коллегий адвокатов.