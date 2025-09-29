Гродненская область закладывает на хранение две тысячи тонн яблок нового урожая для других регионов страны. Поделиться продукцией в сложный для плодоводства год – поручение президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку весенне-летние заморозки пришлись на цветение яблоневых садов, белорусские аграрии в этом сезоне понесли потери по урожаю наливных плодов. В стране получат лишь около 20 % от тоннажа прошлого года. В Гродненской области ситуация немного получше – процент спасенного урожая доходит до 30. В связи с этим Президент Беларуси во время рабочей поездки в Жировичи поручил губернатору региона поделиться продукцией, подойти к вопросу с государственной позиции. Резерв уже определен.

«Мы на сегодняшний день по яблоку уже нашли 1200 тонн для Гомельской и Минской областей, и для города Минска – 800 тонн. То есть мы 2 тысячи тонн яблок будем хранить для своих друзей и коллег», - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин.

В Гродненской области в разгаре закладка плодоовощной продукции на хранение для реализации в межсезонье. Все хранилища аттестованы, в них есть необходимые условия по микроклимату, чтобы сохранить продукцию до весны в товарном виде.