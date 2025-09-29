ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И БАШКОРТОСТАН РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО


10:42 30.09.2025

С 28 сентября по 1 октября 2025 года в Минске проходит Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», где принимает участие делегация Республики Башкортостан Российской Федерации во главе с первым заместителем премьер-министра – министром экономического развития и инвестиционной политики Рустамом Муратовым.

Вчера при участии министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича состоялись встречи Рустама Муратова с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем и председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком.

По решению Правительства Беларуси глава МАРТ Артур Карпович закреплён за Республикой Башкортостан и назначен руководителем белорусской части рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Башкортостаном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на встречах обсуждался широкий круг вопросов: развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, поставок белорусской техники для транспорта, строительства, ЖКХ и агропромышленного комплекса. Беларусь выразила готовность обеспечить Башкортостан современной пассажирской, грузовой и коммунальной техникой, а также участвовать в программах по модернизации инфраструктуры региона.

Особое внимание уделили образованию, культуре, туризму и патриотическому воспитанию молодежи.

Брестская область пригласила башкирский бизнес в индустриальные парки «Бурштын» (Барановичи) и Пинска, где созданы льготные условия, сопоставимые с преференциями свободных экономических зон.

Также рассмотрены вопросы работы производственно-сервисного центра «Амкодор-Уфа», поставок машинокомплектов троллейбусов МАЗ в Уфу, реализации проектов по созданию совместных инвестиционных кластеров и открытию в Уфе магазина белорусских товаров лёгкой промышленности «Да Дому» до конца 2025 года.
