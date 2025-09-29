«Росатом» открыл первый в Республике Беларусь Центр аддитивных технологий (ЦАТ), мероприятие приурочено к проведению международной выставки «Иннопром. Беларусь». Проект реализован совместно госкорпорацией «Росатом» и белорусской компанией Н-Holding.

«При поддержке президента Республики Беларусь между правительством страны и «Росатомом» динамично развивается сотрудничество по многим направлениям. Открытие Центра аддитивных технологий – первый яркий пример реализации инновационного неядерного проекта. Белорусские предприятие уже переходят к использованию аддитивных технологий, а появление в стране такого объекта даст новый импульс для развития новых видов продукции и ее применения в медицине, энергетике, авиастроении и других высокотехнологичных отраслях», – отметил на открытии ЦАТ заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

«После ввода второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС) по просьбе Президента Республики Беларусь мы начали проработку новых проектов, в том числе по неядерным направлениям бизнеса, которые выросли из наших компетенций в атомной промышленности. Внедрение аддитивного производства обеспечивает переход к новому технологическому укладу. По сравнению с традиционными технологиями трехмерная печать позволяет изготавливать уникальные изделия сложной формы быстро и экономически эффективно по принципу безотходного производства. Создание центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с Правительством Республики Беларусь, и этот проект мы смогли реализовать с опережением сроков. Все оборудование в центре полностью технологически независимо от третьих стран, более половины машин изготовлено в «Росатоме». Уверен, что экспортный потенциал центра позволит в скором времени выйти со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки», –подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Для «Росатома» это первый ЦАТ, созданный за рубежом. В его основе – опыт и экспертиза, накопленный в российской атомной отрасли: с 2020 года при непосредственном участии бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» были созданы три ЦАТ на предприятиях «Росатома», еще семь центров аддитивных технологий общего доступа открылись на базе образовательных учреждений в различных регионах России от Белгорода до Хабаровска. Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting – SLM). Это – среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M – обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков – ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчано-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером «Росатома». Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.

В рамках экспозиции «Росатома» на выставке «Иннопром. Беларусь» была представлена деталь, напечатанная на 3D-принтере для нужд Государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» – пред включенное колесо конденсатного насоса. Ранее такого рода детали для ТЭС приходилось импортировать. В год белорусский центр аддитивных технологий сможет производить до 1,5 т изделий из различных металлов, до 3 т песчано-полимерных форм и до 100 кг изделий из инженерных пластмасс в год. Учитывая характер аддитивного производства (мелко- и среднесерийное изготовление изделий сложной геометрии и уникального дизайна), производственные мощности ЦАТ позволят удовлетворить растущий спрос на технологии трехмерной печати в ключевых отраслях белорусской промышленности. ЦАТ будет также изготавливать малые принтеры для металлической печати, востребованные в медицинской отрасли, научных центрах и образовательных учреждениях.

«При поддержке правительства Республики Беларусь специалисты «Росатома» объехали более 50 предприятий в стране, чтобы провести технологический аудит и оценить перспективы внедрения трехмерной печати. Сегодня многие гиганты белорусской промышленности уже используют аддитивные технологии и рассматривают печать изделий для своей серийной продукции. Минский Центр аддитивных технологий – это образцовый пример, который мы будем демонстрировать партнерам из других стран, рассматривающим подобные проекты. Этот объект должен стать центром притяжения для технически ориентированной молодежи, мы будем приглашать сюда студентов для прохождения производственной практики и школьников для ранней профориентации. Через 10 лет это даст стране поколение инженеров и управленцев, умеющих использовать все преимущества аддитивных технологий», – отметил на торжественной церемонии директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.