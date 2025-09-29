ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
СЕТЬ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ EVIKA! ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ В ОКТЯБРЕ


16:13 29.09.2025

С 6 октября 2025 года РУП «Белтелеком» изменяет тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей (Evika!) для физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, так, за 1 кВт∙ч зарядки переменным током физлица заплатят 0,47 копеек, юрлица - 0,39 копеек. Тарифы на постоянный ток следующие: для физлиц -0,63 копейки, для юрлиц - 0,53 копейки за 1 кВт.ч.

Также в целях оптимизации использования зарядной инфраструктуры и повышения ее доступности для всех клиентов, с 6 октября 2025 года вводится новый тариф «Занятие зарядного порта после окончания заряда». В период с 8:00 до 22:00 будет взиматься дополнительная плата за нахождение электромобиля на парковочном месте зарядной станции спустя 30 минут после завершения зарядной сессии. Такая мера призвана стимулировать водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
валюта курс
EUR 3.5443
USD 3.0247
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0.0276
USD 3.0247 -0.0133
RUB 3.6423 +0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5450 3.5500
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.6350 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 97.5000 97.6000
USD/RUB 82.8000 82.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
