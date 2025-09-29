С 6 октября 2025 года РУП «Белтелеком» изменяет тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей (Evika!) для физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, так, за 1 кВт∙ч зарядки переменным током физлица заплатят 0,47 копеек, юрлица - 0,39 копеек. Тарифы на постоянный ток следующие: для физлиц -0,63 копейки, для юрлиц - 0,53 копейки за 1 кВт.ч.

Также в целях оптимизации использования зарядной инфраструктуры и повышения ее доступности для всех клиентов, с 6 октября 2025 года вводится новый тариф «Занятие зарядного порта после окончания заряда». В период с 8:00 до 22:00 будет взиматься дополнительная плата за нахождение электромобиля на парковочном месте зарядной станции спустя 30 минут после завершения зарядной сессии. Такая мера призвана стимулировать водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей.