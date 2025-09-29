|О компании
|29.09.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ – ЕАБР
15:32 29.09.2025
Темпы роста заработных плат в Беларуси остаются высокими. Реальная заработная плата выросла на 8% в августе 2025 г. после 7,6% в июле.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе сохраняется опережающий темп роста заработных плат: 10,3% в августе, после 10,2% в июле. С сентября текущего года предусмотрено дальнейшее повышение оплаты труда в бюджетной сфере. Сохранение высоких темпов роста заработной платы продолжит поддерживать внутренний спрос.
