В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ ТЕМП РОСТА ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ – ЕАБР


15:32 29.09.2025

Темпы роста заработных плат в Беларуси остаются высокими. Реальная заработная плата выросла на 8% в августе 2025 г. после 7,6% в июле.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе сохраняется опережающий темп роста заработных плат: 10,3% в августе, после 10,2% в июле. С сентября текущего года предусмотрено дальнейшее повышение оплаты труда в бюджетной сфере. Сохранение высоких темпов роста заработной платы продолжит поддерживать внутренний спрос.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2025
валюта курс
EUR 3.5443
USD 3.0247
RUB 3.6423
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5400 -0.0276
USD 3.0247 -0.0133
RUB 3.6423 +0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5450 3.5500
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.6350 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 97.5000 97.6000
USD/RUB 82.8000 82.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
