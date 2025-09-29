Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,028 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

14:42 29.09.2025 В Беларуси на 28 сентября намолочено 9,028 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 264 млн.тонн, Гродненская – 1 746 млн.тонн, Брестская – 1 689 млн.тонн, Могилевская – 1 271 млн.тонн, Гомельская – 1 053 млн.тонн, Витебская – 1,005 млн.тонн В стране началась массовая уборка кукурузы на зерно: намолочено 124 тысячи тонн, средней урожайностью 78,2 ц/га. К уборке кукурузы на зерно приступили все области, тысяч/тонн: Брестская - 53, Витебская - 1, Гомельская и Гродненская - по 27, Минская - 13, Могилевская - 3. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 410 тысяч гектаров Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,1 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 675 тысяч тонн – 97 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 1 млн 69 тыс.га или 71 % запланированного Заготовлено льнотресты 131 тысяча тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,5 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 43 % площадей, что составляет 434 тысячи гектаров Заготовлено сена 533 тыс.тонн – 74% плана. Сенажа – 13 млн. 626 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 9 млн. 801 тыс.тонн - 47% плана. Травяных кормов заготовлено 6 млн. 779 тыс.тонн – 67% плана Сахарная свекла убрана с 36% площадей, что составляет 38 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 830 тысяч тонн корнеплода, урожайностью выше прошлогодней на 30,2 ц/га Картофеля в стране накопано 401 тысяча тонн. Урожайностью выше прошлогодней на 4,8 ц/га. Убрано уже 57% площадей. Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 72 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 47%.