|29.09.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ПРИШЕЛ БРЕНД ГИБРИДНЫХ КРОССОВЕРОВ ROX. ЗАПАС ХОДА – БОЛЕЕ 1000 КМ
14:17 29.09.2025
ООО «АТЛЕТИКА-АВТО» подписало соглашение об официальной дистрибьюции автомобильного бренда ROX в Беларуси. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании.
Компания «АТЛЕТИКА» получила статус официального дистрибьютора и представителя бренда на белорусском рынке.
Первым официальным дилером, который начнёт розничные продажи автомобилей ROX в Беларуси, станет компания «АВТОВЕЛЬТ». Она уже представляет бренд AVATR на территории Беларуси.
«Мы рады объявить о начале сотрудничества с компанией ROX и уверены, что автомобили этого бренда займут достойное место на белорусском рынке. Наша задача — предложить клиентам инновационные и технологичные решения для современного образа жизни», — отметил директор ООО «АТЛЕТИКА-АВТО» Никита Суконкин.
В Беларуси на автомобили ROX будет действовать заводская гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. У владельцев будет доступ к официальному сервисному обслуживанию и регулярным обновлениям программного обеспечения. Автомобили будут иметь полностью русифицированный интерфейс и фирменное мобильное приложение с функцией Bluetooth-ключа.
«После двух месяцев переговоров и общения со всеми кандидатами мы приняли решение выбрать «АТЛЕТИКА» нашим партнёром на белорусском рынке. Мы ценим опыт и профессионализм команды и уверены в успешном развитии бренда в стране», – подчеркнул представитель бренда на территории ЕАЭС Чжан Ицян.
ROX — современный китайский автомобильный бренд, которые специализируется на премиальных внедорожниках (SUV) и электромобилях. Фокус сделан на путешествия, близость к природе, изысканность и технологиях.
Основная модель бренда — ROX 01. У автомобиля внушительные характеристики: колёсная база длиной 3010 мм, тяговая батарея на 56,01 кВт•ч и комбинированный запас хода до 1115 км. В конструкции кузова используются высокопрочная сталь, предусмотрены до 10 подушек безопасности.
Дизайн автомобиля подчёркнуто строгий и объёмный, с визуальными элементами, вдохновлёнными китайским иероглифом «石», который означает «камень». Интерьер ROX 01 предлагает сиденья с эффектом нулевой гравитации, вентиляцией, подогревом и функцией массажа, многозонные опции комфорта и передовые системы помощи водителю.
«АТЛЕТИКА» — компания, которая развивает автомобильные бренды на белорусском рынке, занимается дистрибьюцией и формированием эффективных дилерских сетей.
Информация об автомобилях, ценах и условиях покупки скоро появится на сайте rox.by.
