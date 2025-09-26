|О компании
Экономика РБ
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ПРОДЛЕН ДО 10 ОКТЯБРЯ
12:25 29.09.2025
Срок подачи заявок на участие в конкурсе «Поддержка молодежной инициативы» продлен до 10 октября. Министерство экономики стремится максимально раскрыть творческий потенциал студенческой молодежи, готовой к самореализации в сфере предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, чтобы обеспечить более широкое участие и, главное, разнообразие интересных бизнес-идей и оригинальных инициатив, срок приема заявок продлен до 10 октября.
