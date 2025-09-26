В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды. В этом сезоне с полей Центрального региона соберут почти 230 тысяч тонн картофеля и около 150 тысяч тонн овощей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе моркови, свеклы и лука. Задача – обеспечить регион отечественной витаминной продукцией в межсезонье. Сейчас активно идет уборка картофеля. Как отмечают аграрии, урожай второго хлеба в этом сезоне, несмотря на дожди, удался. Уже накопано более 70 тысяч тонн клубней.

«У нас посажено 120 гектаров картофеля. Самый лучший сорт на сегодняшний момент – это «Коломбо». Остальные – это «Мемфис», «Челленджер», еще и «Гала», тоже средний сорт. Три сорта, которые останутся на хранение», - отметил, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Дружба и К» Смолевичского района Владимир Крапивка

В этом сезоне в Минской области пройдет около 100 сельскохозяйственных ярмарок. А запасы витаминной продукции позволят бесперебойно обеспечивать торговые точки и социальные учреждения в зимний период.