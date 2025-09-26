ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК ПРОВЕРИЛ 12 МАГАЗИНОВ В ТРЕХ РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. В 8 ПРОДАВАЛИСЬ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ


11:42 29.09.2025

Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.

В торговых объектах также установлены и другие нарушения:

несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);

продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);

отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
валюта курс
EUR 3.5478
USD 3.0380
RUB 3.6389
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5676 -0.0079
USD 3.0380 +0.0012
RUB 3.6389 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5650
USD 3.0200 3.0320
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 97.5000 98.2000
USD/RUB 83.0000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте