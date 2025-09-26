|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КГК ПРОВЕРИЛ 12 МАГАЗИНОВ В ТРЕХ РАЙОНАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. В 8 ПРОДАВАЛИСЬ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ
11:42 29.09.2025
Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.
Как сообщает Telegram-канал КГК, в 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.
В торговых объектах также установлены и другие нарушения:
несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);
продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);
отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
Курсы в банках
на 29.09.2025
Конвертация в банках
на 29.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте