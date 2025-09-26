Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области провели мониторинг торговых объектов в Климовичском, Кричевском и Шкловском районах. Изучена ситуация в 12 магазинах.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в 8 из них выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. К примеру, в сельском магазине Климовичского района в продаже находилось 36 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности некоторых из них истекли более чем полгода назад.

В торговых объектах также установлены и другие нарушения:

несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию в продаже (отсутствовали хлеб, яйца, мясо и мясные полуфабрикаты, яблоки);

продажа товаров без маркировки и средств идентификации (в одном из магазинов без нанесения средств идентификации продавались более 140 пар обуви);

отсутствие на товарах ценников и необходимой информации для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 6 субъектов торговли начат административный процесс. Для принятия мер проинформированы местные органы власти, налоговые органы.