Экономика РБ


«РОСЭНЕРГОАТОМ» И «БЕЛЭНЕРГО» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:36 29.09.2025

В рамках международного форума «Мировая атомная неделя», проходящего на территории ВНДХ (г. Москва), АО «Концерн Росэнергоатом»» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») и Государственное производственное объединение электроэнергетики, ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь) 25 сентября 2025 года подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

От имени «Росэнергоатома» соглашение было подписано генеральным директором Александром Шутиковым, белорусскую сторону представил глава ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко.

«С 2018 года наша компания в рамках двустороннего соглашения тесно сотрудничает с Белорусской АЭС по широчайшему кругу вопросов. В частности, на регулярной основе происходит обмен различной информацией об опыте эксплуатации. Кроме того, налажено активное взаимодействие на площадке международной отраслевой организации ВАО АЭС в рамках ее Московского регионального центра. Подписанное соглашение позволит повысить уровень взаимодействия между российскими и белорусскими специалистами и создаст юридическую основу для более тесного сотрудничества специалистов Концерна «Росэнергоатом и ГПО «Белэнерго», в том числе, с Белорусской АЭС, которая входит в состав объединения», - прокомментировал Александр Шутиков.

Сотрудничество «Росэнергоатома» и Белорусской АЭС осуществляется на плановой основе с 2025 года. Согласно плану в текущем году запланировано более 20 визитов специалистов Белорусской АЭС на российские атомные станции. Кроме того, «Росэнергоатом» по запросу МАГАТЭ организует для белорусских специалистов 12 научных визитов на площадках своих АЭС. Также в этом году подписанием соответствующего трехстороннего соглашения нормативно оформлено сотрудничество «Росэнергоатома», «Белэнерго» и Технической академии Росатома в области образования и повышения квалификации специалистов энергетической отрасли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2025
валюта курс
EUR 3.5478
USD 3.0380
RUB 3.6389
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5676 -0.0079
USD 3.0380 +0.0012
RUB 3.6389 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5400 3.5650
USD 3.0200 3.0320
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 97.5000 98.2000
USD/RUB 83.0000 83.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
