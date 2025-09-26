|О компании
|29.09.2025
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗЦЕХ «ГАЙНА» МТЗ ЗАВЕРШИЛ СЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
11:32 29.09.2025
Сельхозцех «Гайна» МТЗ завершил сев озимой пшеницы 25 сентября, 2025 МТЗ Сев озимой пшеницы завершили в сельскохозяйственном цехе «Гайна» Минского тракторного завода. Об этом «Трактор.бел» сообщил
начальник подразделения Александр Андрейченко.
«Озимой пшеницей мы засеяли 1,5 тыс. га. Не всегда нам благоприятствовала погода, но уложились в положенный срок. 29 сентября начинаем сев озимого ячменя, под который в нашем хозяйстве отведена площадь в 500 га. Планируем завершить эту работу к 1 октября», — пояснил Александр Андрейченко. По его словам, в сельхозцехе заготовлено 7 тыс. тонн силоса из 24 тыс. запланированных. Работа должна быть выполнена к 1 ноября.
