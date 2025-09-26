ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


«РОСАТОМ» ВНЕДРИТ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ В ПАССАЖИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ БЕЛАРУСИ


11:29 29.09.2025

На площадке международного форума «Всемирная атомная неделя» (World Atomic Week, WAW – 2025) Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» и белорусский производитель наземного городского электротранспорта BKM Holding (также известен как «Белкоммунмаш») 26 сентября 2025 года подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в области тяговых аккумуляторных батарей.

Подписи под документом поставили директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова и генеральный директор BKM Holding Тарас Мурог. Церемония подписания состоялась в присутствии президента АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») Натальи Никипеловой и министра энергетики Республики Беларусь Дениса Мороза.

В дорожной карте отражены шаги по поставке литийионных батарей «Росатома» для электробусов производства BKM Holding, а также планы по организации сборочного производства тяговых батарей на территории Беларуси. Ее реализация будет способствовать развитию экологичного транспорта на электротяге в белорусских городах, повысит локализацию комплектующих и конкурентоспособность продукции BKM Holding на внутреннем рынке. Стоит отметить, что в 2022 году «Росатом» поставил литийионные батареи для 97 троллейбусов производства BKM Holding, которые сейчас работают на маршрутах Санкт-Петербурга.

«Сегодняшнее подписание дорожной карты открывает новый этап в развитии сотрудничества России и Беларуси в сфере экологичного транспорта. Для нас это стратегически важное партнёрство, которое позволит объединить опыт и технологии, развить научные институты и создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность белорусского электротранспорта. Совместные проекты такого уровня формируют прочный фундамент для долгосрочного развития и укрепляют статус наших стран как лидеров в области высокотехнологичных решений», — отметила Анастасия Михайлова.
