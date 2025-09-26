Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) окажет содействие в укреплении торгово-экономических отношений между Беларусью и Индонезией, предоставив свою электронную платформу для организации эффективного взаимодействия между субъектами хозяйствования двух стран. С таким предложением выступил представитель БУТБ в ходе презентации возможностей белорусской биржевой площадки в рамках Индонезийско-Белорусского промышленно-инвестиционного бизнес-форума, который прошел 26 сентября в Джакарте. БУТБ участвовала в мероприятии удаленно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за счет использования биржевого механизма планируется не только упростить установление деловых контактов между белорусскими и индонезийскими компаниями и обеспечить надежный канал для взаимной торговли, но и оптимизировать цепочку поставок товаров в обоих направлениях, исключив лишние посреднические звенья. Что касается товарной номенклатуры, то, учитывая значительный удельный вес агропромышленного комплекса в экономиках Беларуси и Индонезии, основное внимание в развитии биржевой торговли между странами будет уделяться продукции сельского хозяйства и, в частности, таким высоколиквидным позициям, как сухое молоко, сливочное масло, сыр и мясопродукты. На БУТБ аккредитованы все ведущие производители этих товаров в Республике Беларусь, что позволит наладить ритмичные поставки белорусской продукции на рынок Индонезии – крупнейшей страны Юго-Восточной Азии. При этом индонезийские компании могут стать ключевыми поставщиками востребованного в Беларуси пищевого сырья, в том числе какао-порошка, пальмового масла и кокосовой стружки, которые регулярно приобретают через БУТБ предприятия кондитерской промышленности.

Кроме того, в случае аккредитации на БУТБ биржевого брокера из Индонезии эта страна послужит «шлюзом» для экспорта отечественных товаров в другие государства региона, способствуя расширению географии биржевой торговли. На сегодняшний день на БУТБ представлены 14 компаний из 5 стран Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Мьянмы и Сингапура. В структуре сделок преобладают закупки белорусского сухого обезжиренного молока, сухих сливок, пиломатериалов хвойных пород и сульфатной целлюлозы.