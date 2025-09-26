Беларусь входит в десятку ведущих стран по доле атомной генерации. На это обратил внимание в своем выступлении министр энергетики Денис Мороз на пленарной сессии форума «Мировая атомная неделя», сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«Решение о строительстве Белорусской АЭС, принятое Главой государства в 2008 году, фактически создало в стране новую отрасль промышленности, - сказал министр.- Сегодня атомная станция вырабатывает 40% электроэнергии, которая потребляется в Беларуси. Это очень высокий показатель. Мы входим в десятку стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии».

Помимо этого, Белорусская АЭС дала огромный экологический эффект - страна сократила объем выбросов углекислого газа на 20 млн тонн. Это вклад Беларуси в решение общемировых экологических проблем.

«Появление этого надежного, безопасного источника энергии позволило сформировать комфортные тарифы, которые стимулируют электропотребление. Это приводит к тому, что предприятия реального сектора экономики снижают затраты на производство своей продукции, повышается ее конкурентоспособность, растет устойчивость экономики», - подчеркнул Денис Мороз.

Благодаря использованию электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения сотни тысяч людей повышают уровень комфортности проживания и ощущают эффект от использования мирного атома.

В рамках развития стратегического сотрудничества с «Росатомом» реализуются инновационные проекты в смежных отраслях - в сфере цифровизации, аддитивных технологий, ядерной медицине и других направлениях.