25 сентября 2025 года в рамках международного форума «Мировая атомная неделя», проходящего на территории ВНДХ (г. Москва), АО «Концерн Росэнергоатом»» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») и Государственное производственное объединение электроэнергетики, ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

От имени «Росэнергоатома» соглашение было подписано генеральным директором Александром Шутиковым, белорусскую сторону представил глава ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко.

Александр Шутиков прокомментировал: «С 2018 года наша компания в рамках двустороннего соглашения тесно сотрудничает с Белорусской АЭС по широчайшему кругу вопросов.

В частности, на регулярной основе происходит обмен различной информацией об опыте эксплуатации. Кроме того, налажено активное взаимодействие на площадке международной отраслевой организации ВАО АЭС в рамках ее Московского регионального центра. Подписанное соглашение позволит повысить уровень взаимодействия между российскими и белорусскими специалистами и создаст юридическую основу для более тесного сотрудничества специалистов Концерна «Росэнергоатом и ГПО «Белэнерго», в том числе, с Белорусской АЭС, которая входит в состав объединения».

Сотрудничество «Росэнергоатома» и Белорусской АЭС осуществляется на плановой основе с 2025 года. Согласно плану в текущем году запланировано более 20 визитов специалистов Белорусской АЭС на российские атомные станции. Кроме того, «Росэнергоатом» по запросу МАГАТЭ организует для белорусских специалистов 12 научных визитов на площадках своих АЭС. Также в этом году подписанием соответствующего трехстороннего соглашения нормативно оформлено сотрудничество «Росэнергоатома», «Белэнерго» и Технической академии Росатома в области образования и повышения квалификации специалистов энергетической отрасли.