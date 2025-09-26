ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КГК ИЗУЧИЛ СИТУАЦИЮ С ХОДОМ ОСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛАРУСИ


15:01 26.09.2025

Комитет госконтроля изучил ситуацию с ходом осенне-полевых работ в сельскохозяйственных организациях республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, анализ ситуации показал, что сельхозорганизациями затягивается подготовка почвы и сев озимых зерновых культур, уборка кукурузы на силос, уборка соломы зерновых и зернобобовых культур. Причины – простои техники (энергонасыщенных тракторов, почвообробатывающе-посевных агрегатов) из-за недостатка механизаторов и неисправностей, а также недостаточный контроль за полевыми работами со стороны местных органов власти.

Так, в 10 проверенных хозяйствах выявлены факты неготовности техники, в 3 – простои исправных тракторов из-за отсутствия механизаторов.

Например, в ОАО «Толочинский райагросервис» Толочинского района на 09.09.2025 не были отремонтированы 2 энергонасыщенных трактора (неисправны более 2 месяцев), а также почвообрабатывающе-посевной агрегат. В КСУП «Ворняны» Островецкого района на 10.09.2025 простаивали 2 энергонасыщенных трактора (один находился на ремонте, а второй из-за отсутствия механизатора). В ОАО «Заря Коммуны» Глусского района на 12.09.2025 из-за неисправности 5 дней простаивал единственный посевной агрегат.

В 5 хозяйствах установлены факты сева озимых зерновых культур по некачественно подготовленным участкам, что ведет к неполной заделке семян в почву.

К примеру, в ОАО «АгроТурна» Каменецкого района 10.09.2025 некачественно проводился сев озимого ячменя (часть семян не была заделана в почву). В ОАО «Племенной завод «Тимоново» Климовичского района 11.09.2025 сев озимой пшеницы осуществлялся на некачественно подготовленном поле, а также по недопустимому предшественнику.

Мониторинги показали, что в ряде хозяйств необоснованно затягиваются сроки уборки кукурузы на силос.

Например, в Оршанском районе на 25.09.2025 кукуруза на силос была убрана только на 1376 га (10,6% от плана), в то же время к ее уборке не приступали почти половина сельхозорганизаций района.

Также медленнее, чем в прошлом году ведется уборка соломы зерновых и зернобобовых культур. На 25.09.2025 она убрана по стране на 81,9% площадей.

Результаты мониторинга направлены в местные органы власти для принятия мер реагирования. О выявленных недостатках при проведении полевых работ проинформировано Правительство.
