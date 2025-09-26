ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,1%


14:07 26.09.2025

Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-августе 2025 г. составил 5629,2 млн. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в январе – августе 2025 г. составил 5283,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – августе 2025 г. составил 2681 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2025 г. составил 279,6 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5676 -0.0079
USD 3.0380 +0.0012
RUB 3.6389 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5540 3.5680
USD 3.0230 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 98.0000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
