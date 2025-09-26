|О компании
|26.09.2025
|
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6,1%
14:07 26.09.2025
Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-августе 2025 г. составил 5629,2 млн. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в январе – августе 2025 г. составил 5283,1 млн. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – августе 2025 г. составил 2681 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – августе 2025 г. составил 279,6 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2024 г.
|
|
