ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


УСК ПО МИНСКУ РАСКРЫЛ АФЕРУ С ПРОДАЖЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА 2 МЛН. РУБЛЕЙ


12:43 26.09.2025

Следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и работников общества с ограниченной ответственностью «Авалон Авто», осуществлявших реализацию транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, по данным следствия, 27-летняя жительница Минска и ее 31-летний супруг управляли деятельностью организации. В сети Интернет размещались рекламные объявления об оказании услуг по продаже автомобилей с заманчивыми условиями, что привлекало реальных клиентов. Предприниматели гарантировали продажу транспортных средств по желаемой цене. С откликнувшимися по объявлению заключались договоры комиссии.

Первые годы дело процветало, однако весной 2025 года стали появляться первые недовольные клиенты, которые не получили расчет за реализованные машины. В ход шли классические отговорки: «деньги от покупателя не поступили», «автомобиль еще не продан». Вырученные средства шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов – по классической схеме финансовой пирамиды.

С каждым месяцем список обманутых пополнялся новыми именами. На сегодняшний день установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек, а сумма причиненного им ущерба составила порядка 2 000 000 рублей.

В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Республики Беларусь. В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.

Следователи установили, что фигуранты продавали транспортные средства за границу по заниженной цене и без согласия собственников. При изучении договоров обнаружено, что в них отсутствуют конкретные сроки выплаты денежных средств от реализации автомобилей.

В ходе следствия удалось обнаружить порядка 60 транспортных средств. Работа по установлению других автомобилей продолжается.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по завершении расследования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5540 3.5680
USD 3.0230 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 98.0000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте