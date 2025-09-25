|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
УСК ПО МИНСКУ РАСКРЫЛ АФЕРУ С ПРОДАЖЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ НА 2 МЛН. РУБЛЕЙ
12:43 26.09.2025
Следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и работников общества с ограниченной ответственностью «Авалон Авто», осуществлявших реализацию транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, по данным следствия, 27-летняя жительница Минска и ее 31-летний супруг управляли деятельностью организации. В сети Интернет размещались рекламные объявления об оказании услуг по продаже автомобилей с заманчивыми условиями, что привлекало реальных клиентов. Предприниматели гарантировали продажу транспортных средств по желаемой цене. С откликнувшимися по объявлению заключались договоры комиссии.
Первые годы дело процветало, однако весной 2025 года стали появляться первые недовольные клиенты, которые не получили расчет за реализованные машины. В ход шли классические отговорки: «деньги от покупателя не поступили», «автомобиль еще не продан». Вырученные средства шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов – по классической схеме финансовой пирамиды.
С каждым месяцем список обманутых пополнялся новыми именами. На сегодняшний день установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек, а сумма причиненного им ущерба составила порядка 2 000 000 рублей.
В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Республики Беларусь. В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.
Следователи установили, что фигуранты продавали транспортные средства за границу по заниженной цене и без согласия собственников. При изучении договоров обнаружено, что в них отсутствуют конкретные сроки выплаты денежных средств от реализации автомобилей.
В ходе следствия удалось обнаружить порядка 60 транспортных средств. Работа по установлению других автомобилей продолжается.
В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по завершении расследования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
Курсы в банках
на 26.09.2025
Конвертация в банках
на 26.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте