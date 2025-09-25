Следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и работников общества с ограниченной ответственностью «Авалон Авто», осуществлявших реализацию транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, по данным следствия, 27-летняя жительница Минска и ее 31-летний супруг управляли деятельностью организации. В сети Интернет размещались рекламные объявления об оказании услуг по продаже автомобилей с заманчивыми условиями, что привлекало реальных клиентов. Предприниматели гарантировали продажу транспортных средств по желаемой цене. С откликнувшимися по объявлению заключались договоры комиссии.

Первые годы дело процветало, однако весной 2025 года стали появляться первые недовольные клиенты, которые не получили расчет за реализованные машины. В ход шли классические отговорки: «деньги от покупателя не поступили», «автомобиль еще не продан». Вырученные средства шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов – по классической схеме финансовой пирамиды.

С каждым месяцем список обманутых пополнялся новыми именами. На сегодняшний день установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек, а сумма причиненного им ущерба составила порядка 2 000 000 рублей.

В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Республики Беларусь. В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск.

Следователи установили, что фигуранты продавали транспортные средства за границу по заниженной цене и без согласия собственников. При изучении договоров обнаружено, что в них отсутствуют конкретные сроки выплаты денежных средств от реализации автомобилей.

В ходе следствия удалось обнаружить порядка 60 транспортных средств. Работа по установлению других автомобилей продолжается.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по завершении расследования.