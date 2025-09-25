ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЧИСЛО БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МТС ПРЕВЫСИЛО 20 ТЫСЯЧ


12:36 26.09.2025

Количество базовых станций МТС по всей стране превысило 20 тысяч, из которых около трети приходится на четвертое поколение. Благодаря очередному этапу расширения сети 4G (LTE) качество связи выросло у абонентов в 88 населенных пунктах в 40 районах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, работы по развитию сети четвертого поколения ведутся в тесном взаимодействии с единым инфраструктурным оператором 4G в Беларуси — компанией beCloud. В рамках очередного этапа включено 263 дополнительных сектора на 113 базовых станциях, почти 70% из которых размещаются на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, опоры и электропитание.

По итогам включения улучшение качества связи ощутят жители Витебска, Гомеля, Гродно, а также городов районного значения: Барановичи, Борисов, Глуск, Жлобин, Ошмяны, Петриков, Пинск, Речица и Слоним. Кроме этого, уровень сигнала 4G вырастет в целом ряде других населенных пунктов, включая деревни, агрогородки и садовые товарищества.

Базовые станции 4G работают в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц, что позволяет покрывать как густонаселенные районы, так и удаленные территории республики.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют https://xn--80ad2a0b1c.xn--90ais/integral-indicators/ мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 26 сентября.
