|26.09.2025
|
Экономика РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,8%
12:10 26.09.2025
Индекс цен производителей промышленной продукции в Могилевской области в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 100,1%, с декабрем 2024 г. – 105,8%, из него на инвестиционные товары – 101,1% и 99,3% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 106,3%, потребительские товары – 99,7% и 105,5% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) в августе 2025 г. по сравнению с июлем 2025 г. составил 100,9%, с декабрем 2024 г. – 104,1%, в том числе в растениеводстве – 102,5% и 104,9% соответственно, животноводстве – 100,5% и 103,9% соответственно.
