25 сентября 2025 года «на полях» международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week, WAW - 2025) состоялась торжественная церемония подписания контракта между Республиканским унитарным предприятием «Белорусская АЭС» и АО «Техснабэкспорт» (входит в контур госкорпорации «Росатом») на обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС.

Документ подписали генеральный директор АО «Техснабэкспорт» Сергей Полгородник и генеральный директор Республиканского унитарного предприятия «Белорусская АЭС» Сергей Бобович.

Данный контракт – это важнейший этап развития двусторонних отношений стран в сфере атомной энергетики и первое в мире коммерческое соглашение, реализующее на практике концепцию «сбалансированного ядерного топливного цикла» (СБЯТЦ) в части обращения с ОЯТ АЭС с реакторными установками ВВЭР. Контракт охватывает весь проектный срок службы Белорусской АЭС и включает в себя как обязательства российских предприятий по приему ОЯТ на переработку, так и обязательства по приему белорусскими предприятиями продуктов переработки ОЯТ.

Справка:

Продуктовое направление госкорпорации «Росатом» «Сбалансированный ЯТЦ» (СБЯТЦ) призвано организовать комплексное эффективное обращение с отработавшим ядерным топливом и продуктами его переработки. Решения, на которых строится сбалансированный ЯТЦ, базируются на прогрессивных технологиях, в числе которых возможность переработки ОЯТ с фракционированием ВАО, использования плутонийсодержащего топлива в реакторах на быстрых нейтронах, трансмутация минорных актинидов, применение в транспортных контейнерах новейших материалов и уникальных конструкций, дистанционной фабрикации ТВС и прочего. Сбалансированный ЯТЦ наряду со строительством и эксплуатацией АЭС большой и малой мощности позволит обеспечить производство чистой энергии, не оставляя ядерного наследия следующим поколениям.

Белорусская АЭС – первая атомная электростанция в Республике Беларусь, построена при содействии российской стороны. Введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года (первый блок – в июне 2021 года), на настоящий момент произвела более 50 млрд кВт•ч электроэнергии. В соответствии с концепцией СБЯТЦ, реализуемый для Белорусской АЭС комплекс услуг позволит исключить создание в Республике Беларусь сложных и дорогостоящих объектов глубинного захоронения радиоактивных отходов от переработки ОЯТ, а также использовать в ядерном топливном цикле регенерированные ядерные материалы. Благодаря использованию инновационных российских технологий белорусская атомная отрасль становится частью решений по замыканию ядерного топливного цикла в целях устойчивого развития мировой атомной энергетики.

Номенклатура и активности возвращаемых продуктов переработки ОЯТ определяются по согласованной сторонами контракта методике, одобренной регулирующими органами Российской Федерации и Республики Беларусь, основанной на принципе эквивалентности активности ввезенного в Российскую Федерацию в целях переработки ОЯТ и активности возвращаемых в Республику Беларусь продуктов его переработки, в том числе радиоактивных отходов, обеспечивая безопасное, экологически ответственное и экономически эффективное обращение с ними.

Дивизион «Росатома» «Сбыт и трейдинг» (головная организация дивизиона – АО «Техснабэкспорт», торговая марка TENEX) – крупнейший мировой поставщик продукции ядерного топливного цикла (ЯТЦ), обеспечивающий значительную часть потребностей реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана. Компания «Техснабэкспорт» была создана в 1963 году в системе Министерства внешней торговли СССР для обеспечения выполнения государственных задач в области экспорта продукции. Более 60 лет TENEX успешно представляет отечественную атомную отрасль на мировом рынке, подтверждая безупречную репутацию надежного поставщика. Компания является отраслевым интегратором по развитию международного бизнеса в области обращения с ОЯТ и отвечает за развитие и продвижение продуктов, связанных с транспортировкой, хранением и переработкой ОЯТ, а также с вовлечением регенерированных ядерных материалов в ядерный топливный цикл и кондиционированием высокоактивных отходов.

Международный форум «Всемирная атомная неделя» (World Atomic Week, WAW - 2025), приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, проходит с 25 по 28 сентября 2025 года в Москве, на ВДНХ. Форум, организованный госкорпорацией «Росатом», включает в себя выставку достижений российской атомной промышленности и партнеров. Деловая программа предусматривает следующие тематические треки: «Доступная чистая энергия», «Промышленные инновации: усовершенствуем производство», «Экология: сделаем планету чище», «Передовая медицина: на страже здоровья людей», «Цифровой прорыв», «Мобильность: логистика без границ», «Комфортная среда», «Наука и образование: двигатель прогресса». Частью молодежной программы (27-28 сентября) форума станет научно-просветительский марафон «Знание. Первые» от Всероссийского общества «Знание», организуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В рамках форума пройдет также II Молодежный фестиваль «Композиты без границ». worldatomicweek.com

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Продолжается реализация крупных совместных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.