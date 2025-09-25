|О компании
|26.09.2025
САХАРНАЯ СВЕКЛА УБРАНА С 34% ПЛОЩАДЕЙ БЕЛАРУСИ
11:32 26.09.2025
Сахарная свекла убрана с 34% площадей Беларуси, что составляет 34 тысячи гектаров, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Накопано 1 миллион 642 тысяч тонн корнеплода, урожайностью выше прошлогодней на 26,6 ц/га
