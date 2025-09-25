Экономика РБ

САХАРНАЯ СВЕКЛА УБРАНА С 34% ПЛОЩАДЕЙ БЕЛАРУСИ

11:32 26.09.2025 Сахарная свекла убрана с 34% площадей Беларуси, что составляет 34 тысячи гектаров, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Накопано 1 миллион 642 тысяч тонн корнеплода, урожайностью выше прошлогодней на 26,6 ц/га