АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,025 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

11:02 26.09.2025 В Беларуси на 26 сентября намолочено 9,025 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 263 млн.тонн, Гродненская – 1 746 млн.тонн, Брестская – 1 689 млн.тонн, Могилевская – 1 270 млн.тонн, Гомельская – 1 053 млн.тонн, Витебская – 1,005 млн.тонн Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 407 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 675 тысяч тонн – 96 % от плана Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 913 тыс.га или 61 % запланированного Заготовлено льнотресты 119 тысяч тонн, урожайность выше прошлогодней на 11,3 ц/га Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 39 % площадей, что составляет 371 тысяча гектаров Заготовлено сена 527 тыс.тонн – 73% плана. Сенажа – 13 млн. 603 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 8 млн. 460 тыс.тонн - 41% плана. Травяных кормов заготовлено 6 млн. 405 тыс.тонн – 64% плана Картофеля в стране накопано 343 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 18,1 ц/га Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 64 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 43%.