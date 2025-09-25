ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,025 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


11:02 26.09.2025

В Беларуси на 26 сентября намолочено 9,025 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2 263 млн.тонн, Гродненская – 1 746 млн.тонн, Брестская – 1 689 млн.тонн, Могилевская – 1 270 млн.тонн, Гомельская – 1 053 млн.тонн, Витебская – 1,005 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99 % площадей, что составляет 2 407 тысяч гектаров.

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 675 тысяч тонн – 96 % от плана

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 913 тыс.га или 61 % запланированного

Заготовлено льнотресты 119 тысяч тонн, урожайность выше прошлогодней на 11,3 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 39 % площадей, что составляет 371 тысяча гектаров

Заготовлено сена 527 тыс.тонн – 73% плана. Сенажа – 13 млн. 603 тыс. тонн – 98% плана. Силоса - 8 млн. 460 тыс.тонн - 41% плана.

Травяных кормов заготовлено 6 млн. 405 тыс.тонн – 64% плана

Картофеля в стране накопано 343 тысячи тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 18,1 ц/га

Всего овощей, выращенных в открытом грунте по стране собрано 64 тысячи тонн. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 43%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5540 3.5680
USD 3.0230 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 98.0000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте