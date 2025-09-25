В январе-августе 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2552 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 253,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 72,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 24,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 76,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,2% от общего ввода по области.