Экономика РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


10:32 26.09.2025

В январе-августе 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2552 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 253,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 72,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 24,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 76,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,2% от общего ввода по области.
