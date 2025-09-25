ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МТС РАССКАЗАЛИ О СПОСОБАХ ПОДДЕРЖКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ


09:06 26.09.2025

На пресс-конференции в Доме прессы, посвященной диалогу поколений в условиях цифровизации, представитель МТС рассказал о ключевых инициативах компании по поддержке людей старшего возраста. Центральное внимание было уделено социальному проекту #НаучиСвоихБлизких, который помогает осваивать современные технологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, инициатива реализуется уже почти 5 лет и включает двухуровневую программу с лекциями, практическими заданиями и обучающими видео. Только в этом году бесплатный курс прошли более 200 человек, еще около 100 занимаются в данный момент.

Программа обучения построена поэтапно. Слушатели базового уровня узнают, как пользоваться мессенджерами, записываться к врачу, совершать онлайн-заказы, использовать мобильный банкинг, а также защищать себя от мошенников. На продвинутом уровне — осваивают работу с картографическими сервисами, транспортными приложениями, маркетплейсами, презентациями и инструментами искусственного интеллекта.

«Цифровизация — это не только про технологии, но и про людей. Мы считаем, что каждый человек, независимо от возраста, должен иметь равный доступ к современным сервисам и возможностям. Именно поэтому мы развиваем инициативу, которая помогает старшему поколению быть активными участниками общества», — рассказала менеджер КСО-проектов компании МТС Ксения Литвин.

В компании подчеркивают, что обучение — это не просто передача знаний, а диалог между поколениями. Часто в проект вовлекаются дети и внуки, которые становятся наставниками для своих близких. Это укрепляет семейные связи, формирует культуру взаимопомощи и уважения, а также дает подросткам возможность почувствовать себя полезными и ответственными.

«Мы видим, как участие в проекте меняет отношение людей старшего возраста к технологиям: они начинают использовать смартфон не только для звонков, но и для общения, записи к врачу, оплаты услуг, чтения новостей. Это не просто освоение цифровых инструментов, а возможность чувствовать себя самостоятельными и защищенными. Проект #НаучиСвоихБлизких — это мост между поколениями, который укрепляет семейные связи и формирует культуру взаимопомощи», — добавила представитель МТС.

Сегодня в МТС обслуживается почти 1,3 млн абонентов пенсионного возраста — это почти четверть от общего числа клиентов. За последние 10 лет их количество выросло на 70%, что свидетельствует о доверии к оператору и востребованности его решений.

«Поддержка старшего поколения — это не только обучение, но и создание комфортных условий в повседневной жизни. Наша тарифная политика и усилия по адаптации сервисов под потребности старшего поколения — это не просто забота, это системная работа. Нам доверяют, потому что мы предлагаем понятные, безопасные и удобные решения», — отметила Ксения Литвин.

Сегодня абоненты МТС могут подключить тарифные планы с встроенной защитой от киберугроз. Для пользователей пенсионного возраста также действует специальный тариф с льготными условиями обслуживания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.09.2025
валюта курс
EUR 3.5670
USD 3.0368
RUB 3.6386
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5755 +0.0005
USD 3.0368 -0.0015
RUB 3.6386 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.5700
USD 3.0150 3.0300
RUB 3.6250 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 26.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 97.8000 98.7000
USD/RUB 82.9000 83.5841
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте