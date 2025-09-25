На пресс-конференции в Доме прессы, посвященной диалогу поколений в условиях цифровизации, представитель МТС рассказал о ключевых инициативах компании по поддержке людей старшего возраста. Центральное внимание было уделено социальному проекту #НаучиСвоихБлизких, который помогает осваивать современные технологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, инициатива реализуется уже почти 5 лет и включает двухуровневую программу с лекциями, практическими заданиями и обучающими видео. Только в этом году бесплатный курс прошли более 200 человек, еще около 100 занимаются в данный момент.

Программа обучения построена поэтапно. Слушатели базового уровня узнают, как пользоваться мессенджерами, записываться к врачу, совершать онлайн-заказы, использовать мобильный банкинг, а также защищать себя от мошенников. На продвинутом уровне — осваивают работу с картографическими сервисами, транспортными приложениями, маркетплейсами, презентациями и инструментами искусственного интеллекта.

«Цифровизация — это не только про технологии, но и про людей. Мы считаем, что каждый человек, независимо от возраста, должен иметь равный доступ к современным сервисам и возможностям. Именно поэтому мы развиваем инициативу, которая помогает старшему поколению быть активными участниками общества», — рассказала менеджер КСО-проектов компании МТС Ксения Литвин.

В компании подчеркивают, что обучение — это не просто передача знаний, а диалог между поколениями. Часто в проект вовлекаются дети и внуки, которые становятся наставниками для своих близких. Это укрепляет семейные связи, формирует культуру взаимопомощи и уважения, а также дает подросткам возможность почувствовать себя полезными и ответственными.

«Мы видим, как участие в проекте меняет отношение людей старшего возраста к технологиям: они начинают использовать смартфон не только для звонков, но и для общения, записи к врачу, оплаты услуг, чтения новостей. Это не просто освоение цифровых инструментов, а возможность чувствовать себя самостоятельными и защищенными. Проект #НаучиСвоихБлизких — это мост между поколениями, который укрепляет семейные связи и формирует культуру взаимопомощи», — добавила представитель МТС.

Сегодня в МТС обслуживается почти 1,3 млн абонентов пенсионного возраста — это почти четверть от общего числа клиентов. За последние 10 лет их количество выросло на 70%, что свидетельствует о доверии к оператору и востребованности его решений.

«Поддержка старшего поколения — это не только обучение, но и создание комфортных условий в повседневной жизни. Наша тарифная политика и усилия по адаптации сервисов под потребности старшего поколения — это не просто забота, это системная работа. Нам доверяют, потому что мы предлагаем понятные, безопасные и удобные решения», — отметила Ксения Литвин.

Сегодня абоненты МТС могут подключить тарифные планы с встроенной защитой от киберугроз. Для пользователей пенсионного возраста также действует специальный тариф с льготными условиями обслуживания.